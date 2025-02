Palestiinan Suomen-suurlähettiläs tyrmää Trumpin Gaza-suunnitelman: "Ei mitään tekemistä todellisuuden kanssa"

Suurlähettiläs Taïssir al-Adjouri sanoo, etteivät palestiinalaiset lähde Gazasta vapaaehtoisesti. Hänen mukaansa tärkeintä olisi saada aikaan rauhansopimus, joka lopettaisi Israelin vuodesta 1967 jatkuneen miehityksen palestiinalaisalueilla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kommentit Gazan kaistaleen haltuunotosta vain vaikeuttavat alueen tilannetta.

Näin toteaa Palestiinan Suomen-suurlähettiläs Taïssir al-Adjouri. Hän kommentoi Trumpin lausuntoja, joiden mukaan paras ratkaisu olisi siirtää palestiinalaiset pois alueelta.

– Hän elää toisella planeetalla, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, al-Adjouri sanoo.

Hänen mukaansa rauha voidaan saada aikaiseksi ainoastaan poliittisella ratkaisulla, kuten palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas on sanonut.

"Palestiinalaiset eivät lähde vapaaehtoisesti"

Trump on tarjonnut ratkaisuksi palestiinalaisten siirtymistä esimerkiksi Egyptistä osoitettavalle alueelle. Tämän ajatuksen ovat torjuneet niin palestiinalaiset kuin Egypti. Trumpin mielestä palestiinalaiset asuvat Gazassa ainoastaan siksi, ettei heillä ole muuta paikkaa, mihin mennä.

– En usko, että palestiinalaiset lähtevät, eivät Gazasta eivätkä Länsirannalta. Palestiinalaisilla on vahva sidos tähän maahan. Olemme asuneet ja työskennelleet näillä alueilla tuhansien vuosien ajan, al-Adjouri sanoo.

Isrealin ja Hamasin on ollut tarkoitus neuvotella käynnissä olevan tulitauon jatkamisesta. Sen sijaan Trumpin viimeisin ulostulo on kääntänyt tilanteen siten, että nykyinenkin tulitauko voi olla vaarassa.

Asiaa kommentoi tänään vanhempi tutkija Timo R. Stewart Ulkopoliittisesta Instituutista.

Al-Adjourin mukaan ainoat tahot, jotka voivat neuvotella palestiinalaisten tulevaisuudesta, ovat palestiinalaisten vapautusjärjestö PLO ja presidentti Abbas. Hän sanoo, että ensimmäinen askel on käynnissä olevan vanginvaihdon Israelin ja Hamasin välillä saattaminen loppuun.

– Sen jälkeen on järjestettävä rauhankonferenssi ja saatava aikaan rauhansopimus. Sitten on keskusteltava, miten lopetetaan se palestiinalaisalueiden miehitys, joka on jatkunut vuodesta 1967 alkaen, al-Adjouri toteaa.