Päivävuorokin marssi ulos Posti Pasilan postikeskuksesta – liitto: Syynä Postin harrastama työehtoshoppailu

Ulosmarssit koskevat isoa joukkoa työntekijöitä, koska iltavuorossa on noin 200 ihmistä ja yö- ja päivävuoroissa kussakin noin 100, kertoo PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen STT:lle.

PAU:n mukaan ulosmarssin syy on se, että postikeskuksen yhdessä yksikössä on maanantaina aloittamassa alihankkijana SOL Henkilöstöpalvelut, joka PAU:n mukaan teettää työn noin 30 prosenttia pienemmillä palkoilla verrattuna nykyisiin työehtosopimuksiin.

Riitaa työehtosopimukseseta

Kyse on Niemisen mukaan siitä, että Posti on ilmoittanut, että SOL:n kautta vuokratyöntekijöinä Postilla työskenteleviin ulkomaisten kirjepakettien lajittelijoihin aletaan soveltaa Medialiiton työehtosopimusta Paltan työehtosopimuksen sijaan. Uudessa sopimuksessa on pienempi palkka.