Päivän suomalaiset Pariisissa: Wilma Murto ja Elina Lampela mitalijahtiin seiväsfinaalissa

Wilma Murto on finalistien kauden tilastovertailussa sijalla kuusi, mutta suomalaisen todellinen kunto on iso arvoitus, sillä hän on kärsinyt loukkaantumisista. Elina Lampelalta voidaan sen sijaan odottaa kauden parasta, mutta se tuskin näissä karkeloissa riittää mitalikampailuun.