Päivän suomalaiset Pariisissa: Suomen moukarinaisille tarjotaan mitalia – kestääkö Oliver Helanderin käsi?

Tästä johtuen Krista Tervo on kauden tilastojen valossa MM-finaalin neljäs Kanadan Camryn Rogersin, USA:n DeAnna Prycen ja Kiinan Jie Zhaon jälkeen. Silja Kosonen on sijalla kahdeksan, mutta hänellä on potentiaalia heittää vaikka Tervon tuoreen SE-tuloksen päälle.