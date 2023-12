Paavo Väyrysen valitsijayhdistys teki rikosilmoituksen kannattajakorttien katoamisesta

Valitsijayhdistys epäilee , että Väyrysen kannattajakortteja on hävitetty, koska Postin seurantajärjestelmän mukaan ainakin yksi lähetys kortteja oli päätynyt Viroon.

Yhdistys pitää mahdollisena, että kannattajakorttien toimittamiseen käytetty Postin vastauslähetysten järjestelmä on hakkeroitu tai Postin henkilöstössä on joku, joka on ohjannut lähetyksiä vääriin osoitteisiin.