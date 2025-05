Suljettujen ovien takana tapahtuva valintaprosessi voi kestää useita päiviä ja mahdollisesti pidempäänkin.

Pääsiäisenä kuolleen paavin seuraajan valitsevat kardinaalit ovat saapuneet Roomaan, kertoi Vatikaani maanantaina. Heitä on yhteensä 133 ja he tulevat 70 maasta. Kyseessä on isoin ja kansainvälisin kardinaalikokoonpano koskaan.

Konklaavi uuden paavin valitsemiseksi alkaa 7. toukokuuta eli keskiviikkona.

Kardinaalit osallistuvat tuolloin Vatikaanin Pietarinkirkossa messuun. Tämän jälkeen he kokoontuvat Vatikaanissa sijaitsevaan Sikstuksen kappeliin. Suljettujen ovien takana tapahtuva valintaprosessi voi kestää useita päiviä ja mahdollisesti pidempäänkin. Kardinaalit äänestävät lippuäänestyksellä.