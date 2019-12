Pääsotaharjoitus Kaakko 19 päättyi – maavoimien komentaja hehkuttaa reserviläisten toimintaa: "Siitä paistoi hyvä asenne kautta linjan"

Puolustusvoimien pääsotaharjoituksia järjestetään joka toinen vuosi. Seuraava harjoitus on Arctic Lock 21, joka on selvästi Kaakko 19 -harjoitusta suurempi. Sen erikoispiirre on kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen harjoitteleminen. Arctic Lockiin osallistuu myös ulkomaisia joukkoja.