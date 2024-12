Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo toivovansa edelleen, että perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarja ei osallistuisi 612-soihtukulkueeseen.

Petteri Orpo sanoo käyneensä hallituksen sisällä keskustelua perussuomalaisten kansanedustajan Teemu Keskisarjan osallistumisesta 612-soihtukulkueeseen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakso perui eilen maanantaina osallistumisensa kulkueeseen ja Orpo toivoo, että Keskisarja tekee samoin.

Orpo kuitenkin toisti, ettei edes pääministeri voi kieltää aikuista ihmistä osallistumasta johonkin.

– Se on hänen päätöksensä. Toivon, että hän ei osallistu, koska se on minusta sopimatonta. Ennen kaikkea tämä on perussuomalaisten eduskuntaryhmän kysymys ja katsotaan, miten tämä etenee tästä, pääministeri kommentoi toimittajille eduskunnassa.

Orpo sanoi toivovansa, että perussuomalaiset löytää ratkaisun asiaan keskuudessaan.

Pääministeri on käynyt 612-kulkueen suojelupoliisin kanssa maanantaina läpi. Hänen mukaansa edellinen virka-arvio kyseisestä tapahtumasta oli vuodelta 2015 ja hänestä oli aivan perusteltua, että se päivitettiin nyt.

– Siinä on selkeä yhteys äärioikeistoon, koska siellä on kehotettu omissa kanavissa siirtymään äärioikeiston tapahtumista tähän tapahtumaan. Tässä on selkeä linkki, ja minusta siihen ei pidä osallistua.

"En avaa luottamuksellisia keskusteluja"

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ei halunnut ottaa kantaa siihen, onko hallituksen sisällä käydyillä keskusteluilla ollut vaikutusta asian käsittelyyn perussuomalaisten ryhmässä.

Hän ei halunnut myöskään kertoa, onko kulkueeseen osallistumisesta käyty ylipäätään viime päivinä keskusteltuja Teemu Keskisarjan kanssa.

– En lähde avaamaan keskusteluja, joita olen käynyt luottamuksellisesti ihmisten kanssa. En ota kantaa aiheeseen, Mäkelä sanoi STT:lle tänään tiistaina.

– En lähde dramatisoimaan tätä asiaa. Olen ottanut sen kannan, että nämä viranomaislausunnot täytyy ottaa vakavasti. Ja niiden pohjalta on järkevää miettiä asioita, että miten on syytä toimia.

Mäkelä ei halunnut myöskään ennakoida sitä, voisiko kulkueeseen osallistumisesta aiheutua Keskisarjalle joitakin seuraamuksia ryhmässä.

– En lähde spekuloimaan.

