Pääministeri Marin: Suomi ei voi hyväksyä EU:n elvytysrahastoa sellaisenaan – sovun löytyminen saattaa venyä viikonlopun yli

Marinin mukaan on mahdollista, että sopua ei synny vielä tänä viikonloppuna.

Suomen tavoitteena on, että elpymisrahasto pienenee ja että suunniteltua isompi osuus jaettaisiin jäsenmaille lainoina.

Marinin mukaan on tärkeää, että kokonaisuus on tarkkarajainen, jotta Suomen vastuut ovat tarkasti selvillä.

Nyt neuvoteltava elpymispaketti on hänen mukaansa kertaluonteinen, eikä siitä pidä "missään nimessä tehdä pysyvän kaltaista ratkaisua".

– Elämme erittäin poikkeuksellista kriisiä, ja elpymisväline on vastaus nimenomaisesti koronakriisiin ja sen aiheuttamaan taloudelliseen kurimukseen, jossa kaikki me maat olemme.

Rahoituskehyksessä Suomelle on tärkeää, että budjetin koko on kohtuullinen. Siten huippukokouksia johtavan Charles Michelin viimeisin kompromissiesitys on Marinin mukaan liikkunut oikeaan suuntaan.