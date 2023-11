Outo savukehä ilmestyi taivaalle Thaimaassa

Bangkokissa sijaitsevan Chulalongkornin yliopiston biologian professori kuitenkin toteaa, että kyseessä on savurengas, ja ilmiöön on törmätty muissakin maissa. Rengas on todennäköisesti saanut alkunsa "pallomaisen rakenteen" räjähdyksestä.

– Rengas on saattanut muotoutua muuntajan räjähdyksestä. Savun lähde on tutkittava selvästi. Jos syynä on kone tai palava polttoaine, savu vain haihtuu ilmaan. Mutta savu voi olla haitallista, jos se on saanut alkunsa tiettyjen kemikaalien palosta, sanoo professori Ajarn Jessada Denduangboriphan.