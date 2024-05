Outlaws-liivejä somessa esittelevälle miehelle vaaditaan maksimirangaistusta huumejutussa

Mies on sosiaalisessa mediassaan tuonut esille Outlaws-sisältöä. Kuvissa hän poseeraa ryhmän liiveissä muun muassa ulkomailla sijaitsevan kerhotilan edessä. Kuvissa esiintyy liivien merkintöjen perusteella useisiin eurooppalaisiin osastoihin kuuluvia miehiä.

Huumetoimitus yksityislentokoneella

Toinen huume-erä, 20 kilon kokaiinilasti saapui syyttäjän mukaan Hyvinkään lentokentälle syyskuussa 2023. Poliisi on aiemmin kertonut, että huumeet lennätettiin Suomeen yksityislentokoneella.

Suomessa neljä osastoa

Outlaws on perustettu vuonna 1935 Yhdysvaltain Illinoisissa. Europolin mukaan se on Helvetin enkeleiden ja Bandidosin ohella yksi suurista kansainvälisistä niin sanotuista prosenttijengeistä. KRP:n mukaan Outlawsilla on maailmanlaajuisesti yli 300 osastoa.