Oulussa lauantaiyönä kadonneen 18-vuotiaan Juho-Pekan etsinnät jatkuvat yhä – poliisi pyytää ihmisiä tarkistamaan pihapiirejään

Poliisin saaman vihjetiedon mukaan viimeisin havainto Uusitalosta on lauantaiaamulta kello 6 aikaan, kun hän olisi ollut pyöräilemässä Kaijonharjun ja Kuivasjärven alueella.

Poliisi pyytää tarkistamaan pihapiirejä

Etsinnöissä on käytetty apuna drone-kuvauskopteria sekä poliisikoiria.

Tuntomerkkeihin sopivat havainnot hätänumeroon

Poliisin mukaan Uusitalo on 175 senttiä pitkä ja hoikka. Hänellä on vaaleat lyhyehköt hiukset. Päällään hänellä on todennäköisesti musta Haglöfsin takki ja farkut sekä jaloissaan mustat kengät.