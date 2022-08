Oulun keskusta lainehtii valtavasta sademyrskystä: "Harvoin tulee noin paljon vettä tunnissa" – katso video

Oulussa on satanut erittäin paljon vettä tiistaina.

– Vettä on Oulussa tullut tunnissa 43 millimetriä ja päivän aikana yhteensä 55 millimetriä. Melkein kuukauden sateet. Harvoin tulee noin paljon vettä tunnin aikana, toteaa MTV Uutisten meteorologi Aleksi Jokela.

Myös tuuli on ollut myrskyisää varsinkin Oulun keskusta-alueella, jopa 26 metriä sekunnissa, Jokela kertoo. Myrskytuulen raja on 21,8 metriä sekunnissa.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos kertoo, että he ovat saaneet kuluneen vuorokauden aikana 50 tehtävää.

– Pelastuslaitos on ollut tehtävissä iltakuudesta lähtien ja työt jatkuvat edelleen yöhön asti. Suurin osa tehtävistä on liittynyt tulviin, vedestä täyttyneisiin kellaritiloihin ja kaivoihin. Joitakin henkilöautojen ulosajoja on myös tapahtunut, kertoo päivystävä palomestari Marko Sipola.