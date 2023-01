Ottelulääkäri antoi tähtivahdin jatkaa SM-liigaottelua toisen peräkkäisen päätällin jälkeen – tästä syystä tarkastusta ei tehty välittömästi: "Kenttäpelaaja kysyi"

Matti Raivio/All Over Press

– Kun toinen erätauko tuli, niin katsottiin, että kaikki on ok. Sama tehtiin myös pelin jälkeen, Iivanainen kertoo jatkotoimenpiteistä.

Kaksi osumaa kolmeen päivään

– Nykyään kun nähdään vielä screeniltä tilanne uusinta monesta suunnasta, pystyy niidenkin perusteella päättelemään, että kuinka vakavasta vammasta on kyse, ottelun vastaava lääkäri taustoittaa.

NHL-malliin ei tarvetta

Liigan toimintamalli epäillyissä aivotärähdystilanteissa on aiheuttanut kiivastakin keskustelua sen jälkeen, kun marraskuun lopussa HIFK:n ja Pelicansin välisessä ottelussa lahtelaisten Aatu Jämsen sai rajun osuman päähänsä. Jämsen jatkoi pelin loppuun, mutta oli sivussa kahdesta seuraavasta ottelusta.

Käytössä oleva nykyinen aivotärähdysprotokolla on Iivanaisen mielestä erittäin hyvä. Mikäli selkeä päävamma todetaan, alkaa vähintään seitsemän vuorokautta kestävä protokolla, jossa urheilijan arkeen lisätään komponentteja pikku hiljaa.

– Se on varmaan vähän resurssikysymyskin, enkä näe sitä tarpeelliseksi. Joka ottelussa on lääkäri paikalla ja protokolla on niin selkeä, hän päättää.