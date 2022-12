Ostitko tämän lelun Tokmannilta? Ota heti pois lasten ulottuvilta

Kauppaketju Tokmanni on julkaissut verkkosivuillaan takaisinvetoilmoituksen 6. joulukuuta. Takaisinvedon kohteena on yli kaksivuotiaille tarkoitettu Revellino My First Rc Tractor. Tuotteen ean-koodi on 4009803232003. Tokmannin asiakaspalvelusta kerrotaan, että lelu on poistettu myymälöistä jo marraskuun puolella.