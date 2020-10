Orvo Vaattovaara kuuli pamauksia: Tämän jälkeen tuli hälytys ja Kolarin K-Rauta alkoi roihuta ilmiliekeissä

Palopaikan vieressä asuva Orvo Vaattovaara kertoo MTV Uutisille, että paikalle on kiirehtinyt palokunnan autoja useasta kylästä ja poliisi ohjaa liikennettä parhaillaan.

Alueelle on annettu vaaratiedote savunmuodostuksen takia.

Pamaukset kiinnittivät huomion

Paikalle on kerääntynyt paljon lähiseudun asukkaita seuraamaan sammutusoperaatiota. Vaattovaara kertoo, että asukkaat ovat murheellisia tilanteesta.

– Täällä on kaksi isoa rakennustarvikeliikettä, mutta on tämä iso vahinko ja siellä on useita työpaikkoja. Tuli mieleen, että nouseeko tänne enää toista rautakauppaa jatkossa, Vaattovaara kertoo.