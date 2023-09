Orpo tapaa Ranskan presidentti Macronin ja pääministeri Bornen ensi viikolla

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapaa ensi keskiviikkona Pariisissa presidentti Emmanuel Macronin ja pääministeri Elisabeth Bornen. Tapaamisten asialistalla ovat ajankohtaiset EU-asiat sekä Suomen ja Ranskan väliset kysymykset.



– Yksi keskeinen aihe tapaamisissa on maidemme ja koko EU:n kilpailukyvyn edistäminen. Tämä on tärkeää, sillä menestyvät yritykset tuovat työtä ja hyvinvointia eurooppalaisille. Voimme yhdessä vahvistaa eurooppalaista kilpailukykyä tuottamalla puhdasta energiaa kuten ydinvoimaa, Orpo sanoi tiedotteessa.



Esillä on myös Ukrainan tukeminen, eurooppalaisen puolustuksen ja puolustusteollisuuden vahvistaminen, muuttoliike, unionin tuleva laajentuminen ja ensi vuonna nimitettävän uuden EU-komission ohjelma.