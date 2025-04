Orpo sivalsi kilpailijapuolueita liioista lupauksista: "Edessä vaikea valtuustokausi"

Orpon mukaan äänestäjät antoivat vaaleissa valtakirjan hallituspolitiikan jatkolle.

Pääministeri Petteri Orpo kiitti tänään puolueensa ehdokkaita ja kampanjatyöntekijöitä tänään pitämässään puheessa kokoomuksen puoluehallituksen kokouksessa.

Pääministeripuolue kokoomus jäi toiseksi Sdp:n jälkeen viikonlopun kunta- ja aluevaaleissa, mutta onnistui säilyttämään suurin piirtein kannatuksensa eduskuntavaaleista.

Orpon mukaan osa puolueista teki äänestäjille katteettomia vaalilupauksia tarjoamalla heille "yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista".

– Näillä valtuutetuilla on edessään vaikea valtuustokausi, kun nämä löysät puheet on pakko sovittaa julkisen talouden tiukkaan realismiin.

Orpo nostatti omiensa tunnelmaa luettelemalla puheessaan kuntia, joissa kokoomus onnistui tekemään nousua.

– Kaveri pelasi vähän paremmin, mutta me pelasimme hyvän pelin.

Valtakirja hallituspolitiikan jatkamiselle

Orpon mukaan äänestäjät antoivat alue- ja kuntavaaleissa valtakirjan hallituspolitiikan jatkamiselle. Hän sanoi, että kokoomus on tehnyt hallituksessa juuri niitä asioita, joita puolue lupasikin tehdä ennen viime eduskuntavaaleja.

Orpo sanoo, että kokoomus lähti myös viikonlopun vaaleihin talouden realiteetit tunnustavalla linjalla.

– Meidän kampanjamme perustui rehelliseen realismiin ja oikeistolaiseen optimismiin.

Orpo painotti, että hallitus haluaa tehdä työnteosta kannattavaa ja hallitus uskoo kestävän hyvinvoinnin perustuvan julkiselle taloudelle.

Orpo muistutti kokoomuslaisia, että hallituskausi kestää neljä vuotta.

– Seuraavat kaksi vuotta on kasvun, toivon ja paremman aikaa. Kun olemme kahden vuoden päästä eduskuntavaleissa, tilanne on parempi, koska hallituksen hyvä työ on tuottanut hedelmää.