Onko Yhdysvaltain uusin aseapupaketti pettymys? "Tuskin ratkaisevan tärkeä Zelenskyin mielestä"

Yhdysvallat on sodan aikana antanut Ukrainalle runsaasti aseapua. Uusin aseaputoimitus on noin 500 miljoonan dollarin arvoinen.

MTV Uutisten Maailma ja kotimaa -toimituksen päällikkö Mirja Kivimäki pohtii, että kyseinen apupaketti tuskin on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mielestä ratkaisevan tärkeä.

– Zelenskyihän on puhunut nimenomaan hävittäjistä, mitä Biden on kieltäytynyt toimittamasta. Nämä (tuoreimmat) aseaputoimitukset ovat noin puolen miljardin dollarin suuruisia. Siihen kuuluu Himars-ilmatorjuntajärjestelmän osia, haupitseja ja ammustarvikkeita, mutta ei kuitenkaan sitä, mitä Zelenskyi on nimienomaan halunnut, Kivimäki toteaa.