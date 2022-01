Onko tämä urheilija Suomen yllätyskortti Pekingiin? Ennen olympialaisia vielä tärkeä puhde hoidettavana – "Vähentäisi stressiä"

Ampumahiihtäjä Tero Seppälä on Suomen potentiaalisia yllätyskortteja Pekingin olympialaisissa. Seppälä on noussut parhaimmillaan tällä maailmancup-kaudella palkintokoroketaistelujen kupeeseen ja yltänyt kahdesti viidennelle sijalle. Viimeiseen maailmancup-viikkoonsa ennen olympialaisia Seppälällä on selkeä tavoite.