Hävitätkö hyönteisiä tällä laitteella? Poista käytöstä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ilmoittaa Vaarallisettuotteet.fi- sivustollaan Weitechin hyönteistentuhoojan takaisinvedosta. Kyseessä on pistorasiaan asetettava WK8203 Inzzzector4 -hyönteistuhooja UV-valolla.

Takaisinvedon syynä on laitteessa havaittu sähköiskun riski. Laitteen jännitteinen ritilä on Tukesin mukaan kosketeltavissa koesormella, kun koesormea ainetaan 17 N voimalla. Testiraportin mukaan ritilässä on verkkojännite. Tämän lisäksi 0,5 J -jousivasarakokeessa kolmen iskun jälkeen laitteen kotelo aukeaa ja vaarallisesti jännitteiset osat ovat kosketeltavissa koesormella.