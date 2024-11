Onko lapsellasi nämä maalivahdin hanskat? Poista heti käytöstä!

Oy Sultrade Ltd kertoo tiedotteessaan, että Select Sport A/S on normaalin tarkastuksen mukaisesti lähettänyt tuotteita puolueettoman kansainvälisen analyysiyrityksen Bureau Veritaksen testattavaksi.

Testauksessa todettiin, että osassa Select 88 Kids v24 -mallin tuotannosta on pienessä kohdassa käsinettä liian korkea ftalaattipitoisuus. Pitoisuus koskee kämmenselän oranssin värisen nauhan materiaalia. Nauha on rakenteeltaan 3-kerroksinen komponentti, jonka keskimmäisessä kerroksessa on liian korkea pitoisuus ftalaattia (DEHP).

DEHP on aine, jolla on haitallisia ja häiritseviä vaikutuksia lisääntymiselle ja hormonitoiminnalle. Materiaalin kanssa ei ole suoraa ihokosketusta, koska se on kapseloitu kahden muun kerroksen väliin. Bureau Veritaksen mukaan kosketus DEHP:n kanssa on epätodennäköistä käsineen ollessa ehjä, mutta kuluneessa käsineessä on riski joutua kosketuksiin aineen kanssa. Riskiarvioinnin mukaan tässäkään tapauksessa ei ole todennäköistä, että lapsi altistuisi määrälle, joka voisi vaikuttaa hedelmällisyyteen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tiedotteessa kerrotaan, että myynnistä vedetään kaikki värimallin käsineet.

Takaisinveto koskee kaikkia Select 88 Kids v24 lasten maalivahdin hanskoja värissä violetti/valkoinen ja koossa 3, 4, 5, 6 sekä 7. Käsine on ollut markkinoilla marraskuusta 2023 lähtien.

Tuotteen käyttö tulee lopettaa, ja hanskan voi palauttaa ostopaikkaan.

Select 88 Kids v24 Valmistajan tuotekoodi: 500083, väri 990 purple/white.

Maahantuojan tuotekoodi: 28800-990, väri violetti/valkoinen. Koko 3: EAN 5703543349616

Koko 4: EAN 5703543349623

Koko 5: EAN 5703543349630

Koko 6: EAN 5703543349647

Koko 7: EAN 5703543349654

Katso myös: Kemikaalivaaroja ja tukehtumisriski – tällaisia ovat Tullin ja Tukesin narauttamat vaaralliset tuotteet