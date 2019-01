Onko kaapissasi elintarvikkeita kolmeksi vuorokaudeksi? Huoltovarmuuskeskus on huolissaan suomalaisten varautumistaidoista: "Suomi on erittäin haavoittuvainen"

– Me emme halua pelotella tai uhkailla suomalaisia, vaan nyt on aika päivittää ohjeet, koska aika on muuttunut. Suomi on erittäin haavoittuvainen ja riippuvainen energiasta ja tietojärjestelmistä, sanoo johtaja Kari Peltonen Huoltovarmuuskeskuksesta.