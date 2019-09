"On uskomatonta, miten hienosti Trump kontrolloi lehtimiehiä" – Spekuloinnit salaliittoteorioista käyvät kuumina: Onko Ukraina-puhelu sittenkin osa presidentti Trumpin nerokasta vaalikampanjaa?

"Uskomatonta, miten hienosti Trump kontrolloi lehtimiehiä"

Helsingin Sanomien toimittaja Saska Saarikoski huomauttaa Huomenta Suomen haastattelussa, ettöä presidentti Trump on viime vuosien aikana rypenyt jos jonkinlaisen kohun keskiössä. Siitäkin huolimatta hän on edelleen suurvallan presidentti ja vahva ehdokas tulevia vaaleja ajatellen.

Puhelu tekee demokraateista riidankylväjiä

– Kysymys on se, kuka on riidanhaastaja. Kuka edustaa normaaliutta. Trump on ollut rettelöitsijä ja riitaisa henkilö. Demokraatit voittivat välivaalit puhumalla nimenomaan käytännön asioista ja he varmasti olisivat halunneet lähteä presidentinvaaleihin nämä asiat edellä.