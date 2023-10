Omistajaohjausministeri Adlercreutz: Finnair ei ole kulkemassa SAS:n tietä

– Mielestäni voisi pikemminkin sanoa, että Finnair on pärjännyt muutoksessa hyvin ottaen huomioon, että ensin oli pandemia ja sen jälkeen Ukrainan sota, joka käytännössä poisti Venäjän ylilentomahdollisuuden. Nyt Finnair on kuitenkin tehnyt jo muutaman kvartaalin tulostakin. Veronmaksajienkin on syytä olla tyytyväisiä siihen käänteeseen, joka Finnairissa on todella vaikean tilanteen jälkeen tapahtunut. En lähde kommentoimaan SAS:n tilannetta, mutta omistajaohjausministerinä olen tyytyväinen Finnairin viimeaikaiseen kehitykseen, Adlercreutz sanoo.

"Kaikille suomalaisille strategisesti tärkeä"

– Finnairhan on valtiolle strategisesti tärkeä yhtiö, ja se on kaikille suomalaisille strategisesti tärkeä yhtiö. On tärkeää, että varmistetaan, että Finnairilla on hyvät toimintaedellytykset. Tästä näkökulmasta tämä antijärjestely on hyvä ja perusteltu. Uskon, että suomalaiset laajasti ymmärtävät Finnairin tärkeyden tällaisen Euroopan reunavaltion saavutettavuuden näkökulmasta, Adlercreutz sanoo.