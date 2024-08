Olympiavoittajan mitta täyttyi surkeasta kisakylästä? Kuva hämmentävistä päiväunista leviää

Milloin kritiikin kohteena on ollut kisakylän ruoka, milloin huoneiden surkea ilmastointi helteessä. Miesten sadan metrin selkäuinnin olympiakultaa ottanut Italian Thomas Ceccon veti nähtävästi tilanteesta omat, yllättävät johtopäätökset.

– On vaikeaa nukkua yöllä tai iltapäivälläkään, olympiavoittaja vaikeroi kisakylän oloista The Telegraph -lehden mukaan .

– Kylässä ei ole ilmastointia, siellä on kuuma, ruoka on pahaa. Monet urheilijat muuttavat sieltä pois tämän vuoksi. Kyse ei ole alibista tai tekosyystä. Se on todellisuus, jota monet eivät välttämättä tiedä.