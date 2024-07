Olympiaurheilija pelastettiin hukkumasta: "Vaarallista ja hullua"

– Haluan sanoa, että tämä on vaarallisin urheilulaji maailmassa, kun on tuollaiset olosuhteet, Robinson veistelee.

– Kaikki muut lajit kilpaillaan kentällä tai stadionilla. Me olemme valtameressä, joka on maailman isoimpia voimia. Aallot ovat niin valtavat, että tätä ei voi verrata melkein mihinkään urheiluun, ehkä lumivyöryyn, joka vyöryy päällesi vuorella. Ehkä se on samanlainen, tämä on niin vaarallista ja hullua, Robinson äimistelee.