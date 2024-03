Olli Halosesta tuli kaksosten isä!

Artisti Olli Halonen kertoi 8. maaliskuuta Instagramin tarinat-osiossa ilouutisen, sillä hänen esikoisensa ovat syntyneet. Halonen on jakanut tarinoihin kuvan, jossa hän pitää kahta, pientä vauvaa sylissään.

Kuvan taustamusiikiksi hän on laittanut Cheekin kappaleen All good everything.