Olkiluoto 3 aloitti sähköntuotannon

Olkiluodon kolmosreaktori on lauantaina puoliltapäivin alkanut ensimmäistä kertaa tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon, kertoo TVO. Yksikkö liitettiin sähköverkkoon 103 megawatin teholla.

– Sähköntuotannon aloittamiseen on valmistauduttu huolella ja tämä on hieno osoitus osaamisestamme. OL3 on merkittävä lisä kotimaiseen puhtaaseen sähköntuotantoon, jonka osuus nousee yli 90 prosenttiin. Samalla sähköntuonnin tarve vähenee alle puoleen, tuotantojohtaja Marjo Mustonen toteaa tiedotteessa.