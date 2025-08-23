Oliver Pada paini ylivoimaisesti MM-mitaleille

Oliver Pada oli pronssiottelussa ylivoimainen.IMAGO/United World Wrestling/ All Over Press
MTV URHEILU – STT

Oliver Pada voitti alle 20-vuotiaiden MM-pronssia Bulgarian Samokovissa 72-kiloisten kreikkalais-roomalaisen painin sarjassa.

Pada vei pronssiottelun ylivoimaisella pistevoitolla 14–5 Ruotsin Ruben Straakevedista.

Perjantaina Pada voitti ensimmäiset kolme ottelua ja kärsi tappion välierässä Uzbekistanin Ahmad Kodirovia vastaan. Arvokisamitali on Vaasan Voima-Veikkoja edustavalle Padalle uran ensimmäinen.

– Oliver oli näissä kisoissa liekeissä ja onnistui loistavasti tärkeässä paikassa. Paini oli jokaisessa ottelussa taktisesti fiksua ja osoitti kypsyyttä nousemalla pari kertaa tappioasemasta voittoon, Suomen alle 20-vuotiaiden vastuuvalmentaja Jarkko Ala-Huikku sanoi tiedotteessa.

Laihian Lujan Elias Lyyski painii sunnuntaina 87-kiloisten sarjassa pronssiottelussa.

Edellinen suomalainen ikäluokan MM-mitalisti on Arvi Savolainen, joka voitti toistaiseksi ainoana suomalaispainijana ikäluokan MM-kultaa vuonna 2018.

