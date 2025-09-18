Suomalainen Elias Kuosmanen on voittanut avausottelunsa painin MM-kilpailuissa Kroatian Zagrebissa.
Hän kukisti Japanin Yuta Naran 6–1 kreikkalais-roomalaisen painin miesten 130 kilon sarjassa.
Kuosmanen on maailmanrankingissa sijalla 21 ja Nara sijalla 18. Kuosmanen kohtaa seuraavaksi venäläisen Sergei Semenovin, joka on maailmanrankingissa 14:ntenä.
Suomalaisista Jonni Sarkkinen astelee MM-molskille myöhemmin tänään ja aloittaa urakkansa kreikkalais-roomalaisen painin miesten 77 kilon sarjassa. Hän kohtaa Kazakstanin Demeu Zhadrayevin.