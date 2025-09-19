Elias Kuosmanen on voittanut MM-pronssia kreikkalais-roomalaisen painin 130 kilon sarjassa. Kuosmanen kukisti Zagrebin MM-kisojen pronssiottelussa Kiinan Jiang Wenhaon.
Pisteet menivät tasan 3–3, mutta Kuosmanen voitti pronssin tehtyään viimeisen pisteen.
Helsingin Hakaa edustava Kuosmanen on kaksinkertainen EM-pronssimitalisti vuosilta 2018 ja 2019. Tähän saakka hänen paras sijoituksensa MM-kilpailuissa oli 11. sija vuodelta 2019.
Suomen edellinen MM-mitali miesten painissa tuli vuonna 2011, jolloin Rami Hietaniemi voitti pronssin Istanbulin MM-molskilla. Petra Olli juhli naisten painissa MM-kultaa 2918 ja MM-hopeaa 2015.