Oliko Tshekin tuhoisa asevarastoräjähdys venäläisagenttien kammottava moka? Ministeriltä valaisevaa lisätietoa

Ministeri paljasti yksityiskohtia brittikanavalla

Räjähdyksessä kuoli kaksi

Tshekin poliisi kertoi lauantaina etsivänsä kahta miestä, joilla on samat passit kuin näillä tiedustelu-upseereilla, joita on epäilty Britanniassa ex-agentti Sergei Skripalin ja tämän tyttären murhayrityksestä Salisburyssa maaliskuussa 2018. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa murhayritykseen

Tshekki toivoo solidaarisuutta

– Tämä tuntuu erittäin huolestuttavalta, että on ollut seitsemän vuotta sitten tällainen tapaus, jossa vielä kaksi ihmishenkeä on menetetty ja tapauksen tutkinnassa on sitten päädytty siihen, että venäläisillä on ollut tällainen rooli, kuten tshekit sanovat, Haavisto pohti.