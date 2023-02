Oletko pistänyt merkille Käärijän rintaa koristavan Rammstein-tatuoinnin? Taustalla huvittava tarina: "Se on väärin tehty"

Artisti Jere "Käärijä" Pöyhönen voitti lauantaina 25. helmikuuta ylivoimaisesti Uuden Musiikin Kilpailun ja näin ollen hänet lähetetään edustamaan Suomea Euroviisuihin Liverpooliin toukokuussa. Käärijän kisakappale on Cha Cha Cha, jota on kuunneltu Spotifyssä jo lähes 4 miljoonaa kertaa.

Kappale on saanut inspiraationsa saksalaisyhtye Rammsteinin musiikista. Käärijällä on rinnassaan tatuoituna Rammsteinin logo, jolla on oma, huvittavakin tarinansa. Tatuointi nimittäin ei ole aivan putkeen tehty.