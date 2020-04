Oletko nähnyt tätä miestä? Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta Pentistä

Heiskanen on viimeksi nähty Joensuussa Pohjois-Karjalan keskussairaalalla eilen illalla kuuden aikaan. Heiskanen oli poistunut keskussairaalan tiloista etukäteen ilmoittamatta. Poliisilla, terveydenhuoltoviranomaisilla ja Heiskasen läheisillä on huoli Heiskasen tämänhetkisestä tilasta.

Pentti Heiskanen asuu Heinävedellä eikä poliisin tietojen mukaan tunne Joensuun kaupunkia kovin hyvin. Hän on 172 senttiä pitkä, vartalonrakenteeltaan hoikka ja hänellä on lyhyet ruskeat hiukset, jotka ovat ohimolta harmaantuneet. Heiskasella on yllään musta Haglöfs-merkkinen ulkoilupuku ja musta lippahattu. Heiskasen mukana oleva matkapuhelin on tällä hetkellä suljettu.