Oletko nähnyt tätä miestä: Poliisi pyytää apua Teuvon, 67, etsinnöissä

Toistaiseksi viimeinen havainto kadonneesta Teuvo Kalervo Tikkasesta on toissapäivältä, eli torstailta. Tuolloin hänet nähtiin kello 9 aikaan Oulussa.

Poliisista kerrotaan, että Tikkanen on noin 170 senttiä pitkä. Hänellä ovat ruskeat ja osittain harmaantuneet laineikkaat hiukset sekä harmaat viikset. Tikkasella käyttää mahdollisesti silmälaseja ja hänen vaatetuksensa on tumma; hänellä on mahdollisesti yllään musta softshell -tyylinen takki, tummat farkut ja mustat nilkkurit tai kävelykengät.