Oletko nähnyt 15-vuotiasta Ainoa? Poliisilla etsintä käynnissä Suomussalmella

Poliisi kertoo, että Ainon on nähty viimeksi lähtevän kotoaan kouluun 19.9. aamulla. Hän ei kuitenkaan ole mennyt kouluun, eikä hänestä ole havaintoja sen jälkeen.

Ainolla on punaruskea pitkä tukka ja hän on n. 160 cm pitkä. Hänellä on todennäköisesti vaatetuksenaan tumma Helly Hansenin takki ja tummat vaatteet.