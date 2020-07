Oletko nähnyt Raahen seudulla kadonnutta Pirjoa? Poliisi etsii, havainnot pyydetään suoraan hätäkeskukseen tai poliisin vihjepuhelimeen

Vuonna 1950 syntynyt Pirjo Sipilä katosi viime yönä puolen yön aikoihin. Poliisi arvioi, että hän on kävellen liikkeellä.

Sipilä on normaalivartaloinen ja pituudeltaan noin 168 senttimetriä. Hänellä on niskaan ulottuvat tummat hiukset, joissa on harmaata näkyvissä.Vaatetuksesta ei ole tietoa.