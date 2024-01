OAJ: Yli 80 prosenttia jäsenistä valmiita lakkoon

OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron mukaan kyselyn tulos on selvä viesti järjestön jäsenistöltä. Hänen mukaansa OAJ:n kynnys lähteä poliittisiin työtaisteluihin on korkealla, mutta toisaalta tilanne työmarkkinoilla on nyt hyvin poikkeuksellinen.