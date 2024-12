Nyt on ronski näky! Jaromir Jagr, 52, koki kovia: "Halusin oksentaa, olin paskana"

Kiekkolegenda Jaromir Jagrin purukalusto meni uuteen uskoon Tshekin liigassa maanantaina.

Jagr, 52, julkaisi useammankin kuvatodisteen etuhampaistaan, jotka katkesivat pahemman kerran maanantaina, kun tshekkilegendan omistama ja edustama Rytiri Kladno haki vieraspisteet Mountfield HK:sta.

Jagr sai mailan kasvoihinsa jo ottelun alkuminuuteilla. Hän kuitenkin jatkoi pelin loppuun ja syötti yhden joukkueensa neljästä maalista. Kladno voitti pelin 4–2.

– Jatketaan eteenpäin. Ilman hampaitakin, Jagr heitti irvistellen Instagram-julkaisunsa oheen.

Toisessa julkaisussa veteraanin huumorisuoni sykki lisää.

– Jumala löytää aina keinot estää minua lihomasta.

Tshekkitähti kommentoi saamaansa iskua maansa mediassa. Kipu oli ottanut koville.

– Minulla on paha olo, vatsaan sattui, halusin oksentaa, olin paskana. En tiedä, onko minulla aivotärähdys.

Jagr on ilmoittanut päättävänsä uransa tähän kiekkokauteen. Hän on pelannut mittavan NHL-uransa jälkeen jo useamman vuoden ajan Kladnossa, joka on tällä hetkellä Tshekin pääsarjassa viimeisenä.