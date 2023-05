Nyt esiintyi Loreen – Suomen pahin kilpakumppani kirvoitti keskinkertaisen reaktion viisukansalta

Euroviisujen finaali on nyt käynnissä Liverpoolissa. Finaalissa yhdeksäntenä esiintyi Ruotsin edustaja Loreen kappaleellaan Tattoo.

Loreen sai esityksen alkuun raikuvat aplodit viisuyleisöltä. Itse esitys sai kuitenkin aikaan keskinkertaisen reaktion viisukansalta Liverpool Arenalla. MTV Uutisten toimittaja Katja Lintunen on paikan päällä Liverpoolissa ja kertoo, ettei esitys saanut aikaan kummempia apdoleja areenan lehdistötilassa.

Loreen on Suomen edustajan Käärijän pahin kilpailija viisuissa, sillä kummankin ylle on jo pitkään aseteltu koko kilpailun voittajan viittaa. Loreen on voittanut Euroviisut jo kertaalleen vuonna 2012, tuolloin kappaleellaan Euphoria.