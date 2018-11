Nuoret ja rikkaat – eniten tienanneiden alle 30-vuotiaiden joukossa bitcoin-miljonääri, e-sport-tähti ja yrityssukujen vesoja

Tänään julkaistujen vuoden 2017 verotietojen peruteella parhaiten tienannut alle 30-vuotias on vuonna 1994 syntynyt Tomi Kyöstilä, joka tienasi viime vuonna runsaat neljä miljoonaa euroa pääomatuloja. Kyöstilä on hammashoitoalan laitteita valmistavan Planmecan omistajaperhettä ja yrityksen hallituksen jäsen. Yrityksen perustaja on teollisuusneuvos Karl Heikki Kyöstilä.