Nosturi kaatui jättipäiväkodin piharakennuksen päälle Helsingissä – jo kolmas turma syksyllä

Päiväkoti Verkkosaari on mitoitettu 330 lapselle Helsingissä rakennettavalla asuinalueella.

– Ei tässä henkilövahingon vaaraa ole ollut. Tämä alue, jolla toimitaan, oli jo etukäteen erotettu ympäristöstä ja päiväkodin pihalla on jo valmiina suoja-alue.

– Päiväkoti on ottanut onneksi asiakseen tiedottaa asioista hyvin, nytkin vanhemmille tuli tiedote 30 minuuttia tapahtuneen jälkeen, Haukkamaa jatkaa.

Jo kolmas onnettomuus saman päiväkodin pihalla

Kyseessä on jo kolmas samaisella rakennustyömaalla tapahtunut päiväkodin pihan luona tai sen läheisyydessä aiheutunut vaaratilanne lyhyen ajan sisään.

– Ollaan jaettu henkilökunnan kanssa suurta huolta, koska heillä on suuri vastuu meidän lapsista, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Haukkamaa sanoo.

Peabin turvallisuuspäällikkö valittelee tapahtuneita vaaratilanteita ja harmittelee, että tällaisia on sattunut paikalle näin monta.

– Nämä ovat yksittäistapauksia. Tämä on ollut erittäin huonoa tuuria ja voisi sattua ihan missä vaan, sanoo Kilpeläinen.

– Pihalla voi kyllä jatkossa leikkiä. Teline, jossa ongelmia oli, on jo purettu ja nytkin tuossa on jo suoja-alue, jonka paremmalla puolella on oltu.