Norjan kärkihiihtäjä sivuun Tour de Skiltä

Krüger oli mukana vielä viimeistelyleirillä Italiassa ennen kiertuetta, mutta sairastui ja matkusti kotiin. Norjan joukkueessa riittää leveyttä ja Krügerin tilalle on nimetty Ansgar Evensen .

Krüger on menestynyt tällä kaudella hyvin. Norjalainen on sijoittunut kymmenen joukkooon kaikissa muissa kilpailuissa paitsi Trondheimin 10 kilometrin perinteisen kisassa. Palkintopallille hän on yltänyt tämän kauden hiihdoissa kertaalleen.