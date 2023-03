Norjan ampumahiihtotähti haukkui toimittajat – kertoi nyt miksi

– Puhuin kameralle kisan jälkeen. Se on mielestäni videon idea, että haluan näyttää miltä minusta tuntuu silloin. En vihaa teitä, enkä vihaa muita toimittajia. Minusta tuntuu, että yritin olla mahdollisimman selvä, että en sanoisi samaa nyt. Siinä kohtaa on paljon tunteita, Tandrevold selvensi.

– Odotan kriittisiä kysymyksiä. Suurin kritiikko on sinä itse, joten kukaan ei saa minua rikottua enempää kuin minä. Se on hiukan raskasta. Kriittisiä kysymyksiä täytyy kysyä silloin, kun ei mene hyvin, mutta on helppo unohtaa, mikä on ollut hyvää. Ampumahiihto on kuin palapeli. Sinulla voi olla monta palaa oikein, mutta et oikein löydä viimeistä, Tandrevold totesi.