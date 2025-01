Norjalaistähden totaalinen sulaminen hämmästytti – Viaplaylla kaivettiin syy esiin

Norjan Martin Löwström Nyenget jäi viimeisellä kahdella kilometrillä todella reilusti kärkeen nähden ja tippui sijalta 12 peräti 25:nneksi. Maalissa tähän löytyi selitys.

Martin Löwström Nyengetin heikko loppuvauhti herätti ihmetystä Tour de Skin neljännellä etapilla, 15 kilometrin perinteisen takaa-ajopätkällä Toblachissa.

Nyenget oli viimeisellä väliaikapisteellä 13:ssa kilometrissä sijalla 12. Maalissa hän oli tipahtanut roimasti sijalle 25. Suomen Viaplayn lähetyksessä norjalaisen surkealle loppuvauhdille osattiin antaa selitys. Nyenget oli kaatunut ja hänen suksestaan oli hajonnut side.

Kahden kilometrin matkalla hän hävisi kärkeen lähes puoli minuuttia. Kovinta kyytiä 15 kilometrin kisassa hiihtäneelle Ruotsin Edvin Angerille Nyenget hävisi lähes tuplat viimeisellä kahdella kilometrillä, eli noin minuutin.

Tour de Skin kokonaistilanteessa Nyenget tipahti sijalle 24, eroa on nyt kärjessä hiihtävään Johannes Hösflot Kläbohon sekunnin vajaat kolme minuuttia. Se on todella paljon, varsinkin kun otetaan huomioon, että hän on saalistanut maailmancupissa tällä kaudella kaksi voittoa ja viisi palkintokorokesijaa.