Mies ajoi varastetulla ambulanssilla väkijoukkoon Oslossa: Useita ihmisiä jäi alle, nainen ja pienet lapset viety sairaalaan – yksi epäilty kiinni, toinen edelleen vapaana

Useita ihmisiä on loukkaantunut Norjan pääkaupunki Oslossa Torshovin alueella. Torshov sijaitsee muutaman kilometrin päässä Oslon ydinkeskustasta.

Oslon poliisi kertoo Twitterissä , että lastenvaunuja työntänyt nainen sekä vanhempi pariskunta jäivät ambulanssin alle. Nainen ja lapset on viety sairaalaan.

Norjalaislehti VG:n mukaan vaunuissa oli kaksi lasta. Oslon yliopistollinen sairaala kertoo lehdelle, että toinen lapsista on lievästi loukkaantunut ja toisen tilasta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Toinen epäillyistä edelleen karkuteillä

Poliisi kertoo etsivänsä naista, joka liittyy onnettomuuteen. Poliisi kertoo Twitterissä, että epäilty mustiin pukeutunut, kiharahiuksinen nainen on ilmeisesti päihtynyt.

Norjalaislehti Verdens Gang on saanut poliisilta vahvistuksen, että ambulanssin kaappaukseen osallistui kaksi henkilöä ja toinen heistä on yhä vapaana. Molempien henkilöllisyys on ilmeisesti poliisin tiedossa.