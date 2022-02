Norjalaiset muusikkokaksoset täyttävät 20 vuotta – Marcus & Martinus aloittivat uransa jo lapsena

Norjalaiset pop-tähdet Marcus ja Martinus Gunnarsen täyttävät tänään 21. helmikuuta 20 vuotta. Supersuosion kerännyt popduo on valloittanut maailmaa ja etenkin Pohjoismaita jo vuodesta 2012.

Marcus & Martinus -duo on kerännyt suurta suosiota Suomessa jo usean vuoden ajan. Esiintymispaikkoina on toiminut muun muassa Elämä lapselle -konsertti, kauppakeskus Forum, Hartwall Areena ja viimeisimpänä vuonna 2019 Telia 5G Areena. Marcus & Martinus ovat kommentoineet vuonna 2017 MTV:lle pitävänsä Suomesta.

Norjalaismiehillä on Instagramissa seuraajia 1,3 miljoonaa. Tammikuussa duo julkaisi Instagramiinsa muiston viiden vuoden takaa, kun he voittivat pystin Norjan musiikkigaalassa. He kiittävät kuvatekstissä fanejaan ja vihjailevat mahdollisista tulevaisuuden aluevaltauksista.