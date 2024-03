Nordic Response -sotaharjoitus täydessä vauhdissa: "Toiminta on tullut aivan paikallisten ytimeen"

Harjoitukseen osallistuu Suomesta yli 4 000 sotilasta, ja yhteensä paikalla on jopa 20 000 sotilasta 14 eri maasta.

Kyseessä on Suomen Puolustusvoimien historian suurin osallistuminen kansainväliseen harjoitukseen ulkomailla. Harjoitus näkyy myös Suomen Lapissa asuvien arjessa.

– Paljon maastopukuisia ihmisiä ja sotakalustoa täällä Hetan kylän tuntumassa on. Tuossa aivan omakotitalojen vieressä on ruotsalaissotilaiden tukikohta, raportoi Juho Lauri Hetan kylästä Enontekiöstä.

– Toiminta on tullut aivan paikallisten ytimeen. Kylänraitilla sotilaat käyvät ravintoloissa ja kaupoissa. Paikalliset nauttivat siitä, että on tullut vipinää kylään.

Näin harjoitus on sujunut

– Hyvin on omalta osaltani sujunut. Joillakin on ollut vähän haastavaa päästä tänne, sanoo reservistä kertausharjoituksiin saapunut Unto Pisilä.