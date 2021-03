Nokkakolari vitostiellä Juvalla, neljä sairaalaan – "Aina sanotaan että on haastava keli, mutta nyt voisi laittaa kolme huutomerkkiä perään" 

Palomestari varoittaa

Ajokeli on ollut tänään poikkeuksellisen haastava.

– Aina sanotaan että on haastava keli, mutta nyt voisi laittaa kolme huutomerkkiä perään. Tienpinta on peilijäässä, ja lunta on kerääntynyt siihen päälle. Kyllä kieli keskellä suuta pitää ajaa, ja turvavälit ja ajonopeus pitää sovittaa tuohon keliin, kertoo päivystävä palomestari Eero Aho STT:lle.